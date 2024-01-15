15 Ocak 2024 14:43 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı için onay verdi. Adaylar 15 Ocak Pazartesi günü kamuoyuna açıklandı. Peki, MHP Kars Belediye Başkan Adayı Ötüken Senger kimdir? Kaç Yaşında? Mesleği ne? Ötüken Senger ne mezunu? İşte ayrıntılar...

MHP KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖTÜKEN SENGER KİMDİR?

MHP'nin Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Serger oldu. Ötüken Senger'in hayatı ve kariyeri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ötüken Senger kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

Profesör olan Ötüken Senger Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü/Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmekte. Kafkas Üniversitesi bünyesinde birçok idari görevde bulunan Prof. Dr. Ötüken Senger hala şu idari görevleri yapmaktadır; Kafkas Üniversitesi Senato Üyeliği, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Üst Kurul Üyeliği, Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği... Ötüken Senger kaç yaşında, ne mezunu?

ÖTÜKEN SENGER NE MEZUNU?

Prof. Dr. Ötüken Senger 1978 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. Ardından Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi olarak atandı.

2008 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı’nda doktora eğitimi aldı. 2011 yılında doktora eğitimini tamamladı.