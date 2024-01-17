17 Ocak 2024 18:27 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:26
MHP Kilis belediye başkan adayı Hasan Kara kimdir?
Hasan Kara, MHP'den Kilis belediye başkan adayı oldu. Peki, Hasan Kara kimdir? Hasan Kara kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Hasan Kara, 1 Ocak 1969 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. Hasan Kara, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Antakya Altınözü'nde Hâkim olarak görev yapan Kara, Ümraniye Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü görevlerinde yer almıştır.
1999 ve 2002 yılları arasında serbest avukat olarak çalışan Kara, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı.
2002 Türkiye Genel Seçimleri'nde XXII. Dönem Kilis milletvekili olarak seçildi. 2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde 1. sıra XXIII. Dönem Kilis milletvekili olarak seçilmiştir.