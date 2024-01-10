MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Alim Işık kimdir?

10 Ocak 2024 21:11 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:49

Yerel seçimlere sayılı günler kala MHP'nin adayları bir bir açıklanıyor. MHP Kütahya İl Belediye Başkan Adayı olan Prof. Dr. Alim Işık kimdir? İşte Prof. Dr. Alim Işık’ın hayatı…

ALİM IŞIK KİMDİR?

3 Şubat 1959'da Kütahya Simav'da dünyaya geldi. Alim Işık’ın babasının adı Ali, annesinin adı ise Meryem'dir.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünü birincilikle bitiren Işık, Yüksek lisans ve doktorasını ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalında tamamladı. Daha sonra, ÇÜ Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi görevini üstlendi.

1991'de Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalında doçent olan Işık, 1997'de Tarım Makineleri, 2000 yılında da Endüstri Mühendisliği Anabilim dallarında profesör olmaya hak kazandı. Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyeliği, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)'nde Senato ve Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanı sıra Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 1997 ila 2001 yılları arasında DPÜ Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve DPÜ Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Akademik kariyerine önem veren Prof. Dr. Alim Işık’ın bilimsel alanda 200 civarında makale, bildiri ve kitaptan oluşan yayınlanmış eseri bulunmakta.

Prof. Dr. Alim Işık 23 ve 24. Dönemde Kütahya Milletvekili seçildi. 23. Dönemde İKÖPAB Türk Grubu Üyesi; 24. Dönemde Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Asya Parlamentoları Asamblesi Türk Grubu Üyesi görevlerini üstlendi.

Aynı zamanda iyi seviyede İngilizce bilen Işık, evli ve 3 çocuk babası.