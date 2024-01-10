10 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:34

2024 yerel seçimlerine az bir süre kala partilerin çalışmaları devam ediyor. AK Parti ve CHP’nin ardından MHP de adaylarını açıkladı. Peki MHP Manisa Belediye Başkan adayı kim oldu? MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün kimdir?

MHP MANİSA ADAYI KİM OLDU?

Yerel seçimler için Türkiye’de heyecan sürüyor. Vatandaşlar merakla beklenen adayları ilgi ile takip ediyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. Bu kapsamda MHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı kim?

MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cengiz Ergün’ü açıkladı. Peki, Cengi Ergün’ün kimdir, kariyeri ve daha önce yer aldığı görevler neler?

MHP MANİSA ADAYI CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde sandık başına gidecek olan seçmen adayları merakla takip ediyor. MHP Manisa Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün kimdir? Cengiz Ergün kariyeri hakkında detaylar şöyle;

Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Merhum Cemal Ergün ve merhume Nihal Ergün'ün oğlu olan Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu’nda bitirdi. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde okudu. Daha sonra Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1980 yılında mezun oldu.

Üniversite’den sonra Manisa'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu. Manisa’da bir çok projeye imza attı.

1981 yılında eşi Şeyda Ergün ile evlendi. Cengiz Ergün’ün iki kız evladı var.

27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Manisa Belediye Başkan Adayı oldu. 29 Mart 2009 tarihinde Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar aday oldu ve kazandı, böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

31 Mart 2019 tarihinde yüzde 52.77 oyla 3’üncü kez Belediye Başkanlığına seçildi.