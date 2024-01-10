MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan kimdir?

10 Ocak 2024 17:27 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:01

MHP Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yapılan açıklamada “Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.” ifadeleri kullanıldı. Mersin adayı olarak daha önce partide önemli görevlerde yer alan Serdar Soydan seçildi.

MHP MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SERDAR SOYDAN KİMDİR?

Serdar Soydan, 16 Ağustos 1980 tarihinde Çanakkale’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de bitirdikten sonra 2003 senesinde Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını da aynı fakültede Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler alanında yaptı.

Kariyerine bir holdingde Dış Hesaplar Uzmanı olarak başladı. Birçok sektörde yönetici ve Gümrük Müşaviri olarak görev yaptı. Şu anda eğitim alanında faaliyet gösteren iki kurumun ortağı olarak çalışma hayatını sürdürüyor.

Serdar Soydan 2024 yerel seçimlerinde MHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.