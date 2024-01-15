MHP Sivas adayı Reha Kars kimdir, nereli, kaç yaşında?

15 Ocak 2024 14:21 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:39

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecini sürdürüyor. Bugün yapılan açıklamaya göre, MHP'nin Sivas Belediye Başkan Adayı Reha Kars olarak belirlendi.

REHA KARS KİMDİR?

Reha Kars, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nda görev aldı. MHP bünyesinde önemli görevler üstlenen Kars, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Sivas İl Kongresi’ne de katılım sağlamıştı. Bu süreçte MHP çatısı altında partisinin ileriye taşınmasında etkili oldu.

Sivas'ta ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren Kars, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'ndaki göreviyle iş dünyasına katkı sağlamıştır. MHP'nin güçlü kadrosunda yer alarak partisinin başarılarına katkıda bulunan Reha Kars, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP'nin Sivas Belediye Başkan Adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak.

Milliyetçi Hareket Partisi, Sivaslı seçmenlere Reha Kars ile güçlü bir temsil vaat ederek 2024 yerel seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanıyor.