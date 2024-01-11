11 Ocak 2024 17:54 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 17:57
MHP Tokat Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kaç yaşında ve nereli?
MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu gündem oldu. Peki, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu. Peki, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde okudu.
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU EVLİ Mİ?
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 2014 senesinde Elif Berrak Gökalp ile dünyaevine girdi.
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU NEDEN GÜNDEM OLDU?
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut resmi X hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çekilen fotoğrafı paylaşarak duyurdu.