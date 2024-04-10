Miniatürk bayramın ilk günü 12.00-19.00, İkinci ve üçüncü günü ise 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak

10 Nisan 2024 12:15 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 12:16

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşların en çok tercih ettiği aktivitelerin başında müzeleri ziyaret etmek geliyor. İstanbul'daki en popüler müzelerden biri olan Miniatürk müzesinin bayramda çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle müzenin bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

BAYRAMDA MİNİATÜRK AÇIK MI?

Miniatürk bayramın ilk günü yani 10 Nisan tarihinde 12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü yani 11-12 Nisan tarihlerinde ise 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

BAYRAMDA MİNİATÜRK ÜCRETSİZ Mİ?

Miniatürk Kültür Bakanlığı'na bağlı olmadığı için bayramda ücretsiz olan müzelerin arasında yer almıyor. Miniatürk'ü ziyaret etmek isteyen vatandaşların ücret ödeyip bilet almaları gerekiyor. Ayrıca Miniatürk'te Müzekart uygulaması da geçerli değil.