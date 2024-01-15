15 Ocak 2024 19:39 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 19:40
Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? 2024 kandil takvimi
Diyanet dini günlerin tarihlerini merak edenler için 2024 takvimini paylaştı. Yılın ilk özel gecesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Regaip Kandili olmuştu. İkinci özel gece ise Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (S.A.V) Allah'ın (C.C) huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili olacak. Peki, Miraç Gecesi ne zaman olacak? İşte detaylar...
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
İslam alemi için büyük öneme sahip üç aylardan Recep ayının arifesindeki perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili'nin ardından şimdi de Miraç Kandili tarihi bekleniyor.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu.
Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı gününe denk geliyor.
2024 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak günü gerçekleşti.
Berat Kandili ise 24 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.