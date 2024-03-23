MNG Kargo Cumartesi açık mı?

23 Mart 2024 00:05 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:07

MNG Kargo'nun Cumartesi günleri açık olup olmadığına dair merak edilen soruların yanıtı belli oldu. İşte MNG Kargo çalışma saatleri!

MNG KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

MNG Kargo hafta sonu sadece Cumartesi günleri açık olup Pazar günleri kapalıdır. Cumartesi günleri MNG Kargo şubeleri, sabah 08.30 ile öğlen 14.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo şubeleri hafta içi her gün sabah 08.30'dan akşam 18.00'e kadar hizmet vermektedir. Cumartesi günleri ise sabah 08.30 ile öğlen 14.00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Pazar günleri ise MNG Kargo şubeleri kapalıdır.