MSÜ 2024 tercihleri 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında alınacak

02 Nisan 2024 21:23 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 21:25

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) katılan adayların heyecanla beklediği tercih süreci belirlendi. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınavda başarılı olan adayların okul tercihlerinin ne zaman alınacağı duyuruldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak ve hangi tarihe kadar devam edecek?

MSÜ TERCİH AÇIKLAMASI

Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda tercih süreciyle ilgili bilgi verildi. Toplantıda, sınavda başarılı olan adayların 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında tercih yapabilecekleri açıklandı.

Toplamda 716.522 adayın sınava katıldığı belirtilirken, başarılı olan adayların tercih yapma süreci için belirlenen tarihler duyuruldu.