21 Mart 2024 12:06 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:27

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) girmek isteyen kadınlar bando astsubay alımının olup olmadığını internette araştırıyor. Birçok kadın MSÜ'nün askeri öğrenci başvuru şartlarını araştırıyor. Peki MSÜ kadın bando alımı var mı? MSÜ kadın astsubay alımı var mı?

MSÜ KADIN BANDO ALIMI VAR MI?

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokullarına sadece erkek öğrenciler alınmaktadır. Yani MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na kadın adaylar alınmamaktadır. Kadın adaylar sadece Harp Okullarına girebilmektedir. Harp Okuluna girmek isteyen kadın adayların en fazla 20 yaşında olması gerekmektedir.

ASTSUBAY OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Astsubay olmak isteyen adayların şu şartları karşılaması gerekir: