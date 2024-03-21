21 Mart 2024 12:06 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:27
MSÜ kadın bando alımı var mı? MSÜ kadın astsubay alımı var mı?
Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) kadın bando astsubay alımının ve kadın astsubay alımının olup olmadığı insanlar tarafından merak ediliyor. MSÜ Bando Astsubay Yüksekokulu'na sadece erkek öğrenciler alınmaktadır. İşte MSÜ'de öğrenci olmak isteyen kadınlar için detaylar...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) girmek isteyen kadınlar bando astsubay alımının olup olmadığını internette araştırıyor. Birçok kadın MSÜ'nün askeri öğrenci başvuru şartlarını araştırıyor. Peki MSÜ kadın bando alımı var mı? MSÜ kadın astsubay alımı var mı?
MSÜ KADIN BANDO ALIMI VAR MI?
Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokullarına sadece erkek öğrenciler alınmaktadır. Yani MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na kadın adaylar alınmamaktadır. Kadın adaylar sadece Harp Okullarına girebilmektedir. Harp Okuluna girmek isteyen kadın adayların en fazla 20 yaşında olması gerekmektedir.
ASTSUBAY OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Astsubay olmak isteyen adayların şu şartları karşılaması gerekir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Lise veya dengi okul diploması olmak.
- 2 yıllık üniversite fakültelerinden mezun olanlar için 26, 4 yıllık fakültelerden mezun olmak için ise 28 yaşını doldurmak.
- Herhangi bir disiplin cezası almamak.
- Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daha önce yer almamak.
- Devlet memurluğu ve kamu görevinden atılmamış olmak.
- Adli sicilden çıkarılmış olsa dahi herhangi bir suçtan hüküm giymemek.
- Dolandırıcılık, hırsızlık gibi yüz kızartıcı suç işlememek.
- Güvenlik ve arşiv soruşturması neticesinde olumlu olmak.
- Alkol, uyuşturucu ya da herhangi bir uyarıcı madde kullanımı ile ilgili tedavi görmemiş olmak.
- Ahlaka uygun olmayan veya bu tanıma uyan herhangi bir işyerinde çalışmış ve sahibi olmamak.
- Toplumca onaylanmayan ve Türk silahlı Kuvvetleri şahsiyetine gölge düşüren bir davranış yapmamış olmak.
Kaynak: TGRT Haber