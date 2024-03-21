MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor? MSÜ taban puanları neler?

21 Mart 2024 12:32 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:50

MSÜ kadın bando alımı var mı? MSÜ kadın astsubay alımı var mı?

MSÜ kadın bando alımı var mı? MSÜ kadın astsubay alımı var mı?

MSÜ'ye kaç kişi girdi 2024? Bu sene MSÜ sınavına kaç bin kişi giriyor?

MSÜ'ye kaç kişi girdi 2024? Bu sene MSÜ sınavına kaç bin kişi giriyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar kazanmak için kaç net yapılması gerektiğini merak ediyor. MSÜ sınavında yapılması gereken net sayısı sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere değişiklik göstermektedir. Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları'nda da yapılması gereken sayı kendi arasında değişiklik göstermektedir. İşte MSÜ kazanmak için gereken net sayıları...

MSÜ KAZANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

MSÜ sınavının taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2023 yılının MSÜ taban puanları şöyledir:

MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANI 2023 (ERKEK)

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puan: 349,02781

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Sayısal Puan: 302,22057

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 332,65076

MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANI 2023 (KADIN)

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puan: 374,18652

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Sayısal Puan: 367,57148

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI TABAN PUANI 2023

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksekokulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 274,90949

Bando Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Olanlar) Genel Puan Türü: 201.24828

Bando Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153