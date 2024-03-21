MSÜ kazanmak için kaç net gerekiyor? MSÜ taban puanları neler?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte adaylar kazanmak için kaç net gerektiğini araştırmaya başladı. MSÜ kazanmak için puan türüne göre yapmanız gereken net değişmektedir. İşte MSÜ kazanmak için gereken net sayısı hakkında detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar kazanmak için kaç net yapılması gerektiğini merak ediyor. MSÜ sınavında yapılması gereken net sayısı sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere değişiklik göstermektedir. Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları'nda da yapılması gereken sayı kendi arasında değişiklik göstermektedir. İşte MSÜ kazanmak için gereken net sayıları...
MSÜ KAZANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?
MSÜ sınavının taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2023 yılının MSÜ taban puanları şöyledir:
MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANI 2023 (ERKEK)
Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puan: 349,02781
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Sayısal Puan: 302,22057
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 332,65076
MSÜ HARP OKULLARI TABAN PUANI 2023 (KADIN)
Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puan: 374,18652
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Sayısal Puan: 367,57148
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408
MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI TABAN PUANI 2023
Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksekokulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 274,90949
Bando Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Olanlar) Genel Puan Türü: 201.24828
Bando Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153