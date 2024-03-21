MSÜ sınav sonuçları nereden, nasıl bakılır? 2024 MSÜ sonuç sorgulama ekranı ÖSYM ais giriş

21 Mart 2024 10:14 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:16

MSÜ sınavına giren öğrencilerin gündeminde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer aldı. Adayların heyecanla beklediği sınav sonuçları 21 Mart itibarıyla erişime açıldı. Sınav sonuçlarınasonuc.osym.gov.tr adresi aracılığıyla erişilebilecek. İşte 2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuç sorgulama ekranı!

MSÜ SINAV SONUÇLARINA NEREDENBAKILIR?

MSÜ sınavına giren adaylar https://sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri aracılığıyla ÖSYM ais sitesinden sınav sonuçlarına ulaşabilecektir.

MSÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?

Sınav sonuçları 21 Mart Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyurusu ise şöyle oldu:

"3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"