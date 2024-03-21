MSÜ'ye kaç kişi girdi 2024? Bu sene MSÜ sınavına kaç bin kişi giriyor?

21 Mart 2024 11:16 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:22

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları bugün duyuruldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise adaylar sınava kaç bin kişinin girdiğini araştırmaya başladı. 2024 yılında MSÜ sınavına 736 bin 894 kişi başvuruda bulunurken resmi olarak kaç kişinin katıldığı henüz açıklanmadı. MSÜ hakkında bilgiler...

MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024?

2024 yılında MSÜ sınavına kaç bin kişinin katıldığı henüz resmi bir açıklama ile açıklanmadı fakat bu sene sınava 736 bin 894 kişi başvuruda bulundu. Kaç kişinin katıldığına dair açıklama gelmesinin ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınavının sonuçları 21 Mart günü erişime açıldı. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM ais sitesinden sonuçlara erişebiliyor.

MSÜ SONUÇLARA NEREDEN BAKILIR?

Sınava giren adaylar bugün sonuçların açıklanmasının ardından sonuçlarını kontrol edebildi. Sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden erişebiliyor.