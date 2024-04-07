07 Nisan 2024 23:43 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 23:47
Müge Anlı yarın (8 Nisan) bayram tatili nedeniyle yok
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yarın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 8 Nisan ATV yayın akışında yer almayan program neden yok araştırılıyor.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Müge Anlı'nın hafta içi her gün saat 10.00'da sunduğu programın yayın akışında yer almaması izleyicinin dikkatini çekti.
Program, bayram tatili sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayacak. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyor.
Bayram tatili nedeniyle birçok dizi yeni bölümünü bu hafta yayınlamadı.
Program saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.
Kaynak: TGRT Haber