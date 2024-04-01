Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu hakkında bilgiler

01 Nisan 2024 14:38 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:45

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında yer alan Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun hayatı merak edilirken kaç yaşında, aday mı soruları araştırıldı. Gündemde yer alan isme dair tüm detaylar haberimizdedir...

KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun iki çocuğundan bir tanesidir. 2017 senesinde evlendi.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

31 Aralık 1954 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Eski Ülkü Ocakları genel başkanıdır ve 19., 20., ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekilidir. Aynı zamanda Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanıdır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Gülefer Yazıcıoğlu ile evliliğinden Firuze ve Furkan adında iki çocuğu vardır.