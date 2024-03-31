Muhtar oy pusulaları diğerleriyle birlikte aynı zarfa konulur

31 Mart 2024 18:27 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:40

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin oy verme sürecinin bitmesinin ardından vatandaşlar bazı konularda araştırma yapmaya başladı. En çok araştırılanlar arasında "Muhtar oy pusulası ayrı zarfa mı konmalıydı?" sorusunun cevabını yer aldı. Muhtar oy pusulaları diğerleri ile aynı zarfa konulur. Detaylar, haberimizdedir.

MUHTAR OY PUSULASI AYRI ZARFA MI KONMALIYDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamalara göre tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak. Yani muhtarlık oy pusulaları da diğerleri ile aynı mavi renkli zarfta olacak.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yayın yasağı henüz kalkmadı. YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından yapılan açıklamaya göre saat 17.00'da tüm oy sayım işlemleri ile ilgili genel bilgi verilecek. Daha sonraki toplantıda yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına dair karar alınacak. Yasak kalkmadan hiçbir sonuç verilmeyecek.