Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? 2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor? İstanbul seçimlerinde kim önde?

10 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 17:10

2024 Yerel seçimleri kısa bir zaman kala partiler adaylarını duyurdu. Son olarak Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum oldu. AK Parti İstanbul için adayını açıklamasının ardından anketler de yoğunlaştı. Peki İstanbul için son anketler ne diyor? İstanbul’u Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu alacak?

EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU?

Türkiye adım adım 2024 yerel seçimlerine ilerliyor. Partiler çalışmalarına hız kazandırdı, yol haritaları açıklandı. Adaylık ilanları sonrası ilk anket İstanbul’da yapıldı. İstanbul’da kim önde? Yöneylem Araştırma, İstanbul yerel seçimleri anketini yayınladı. İmamoğlu mu Murat Kurum mu kazanacak?

İşte 2024 yerel seçimleri için en son yapılan anket sonuçları…

İSTANBUL’DA SON ANKETLER NE DİYOR?

‘İstanbul’u başına ise kimin geçeceği merak konusu oldu. Yarışın yüksek oranda CHP ve AK Parti adayları arasından geçecek. Peki İstanbul için son anketler ne diyor?

Yöneylem Araştırma, İstanbul anketini yayımladı. Peki kıyasıya yarış için son anketler ne diyor?

2024 YEREL SEÇİMLERİ ANKETLERDE SON DURUM

Son anket 7 - 9 Ocak arasında İstanbul’un 39 ilçesinde 2.400 kişiyle yapıldı. Ankette, İmamoğlu yüzde 39.1 oy aldı. Murat Kurum ise 32.9 ile ikinci sırada. İYİ Parti’de ise düşüş sürüyor oy oranı ise 2.8’de kaldı. Yeniden Refah Partisi’nin adayı ise yüzde 3.6 oy aldı. Diğer parti adayları 2.9 oy alırken karasızlar 9.7 ve oy kullanmayacağım diyenler ise 4.0 olarak gerçekleşti.