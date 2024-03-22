Mustafa Zamani kimdir? Mustafa Zamani nerelidir? Mustafa zamanı kaç yaşında, öldü mü?

22 Mart 2024 15:27 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:45

Türkiye'nin en popüler dizilerinden biri olan Hazreti Yusuf dizisinin başrol oyuncusunun kim olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte televizyonda yayınlanmaya başlayan Hazreti Yusuf dizisinin başrol oyuncusu Mustafa Zamani'nin hayatı ve kariyeri insanlar tarafından araştırılıyor. Peki Hazreti Yusuf dizisinin başrolü Mustafa Zamani kimdir? Mustafa Zamani nerelidir? Mustafa Zamani kaç yaşında, öldü mü?

MUSTAFA ZAMANİ KİMDİR?

Mustafa Zamani İran'da 21 Haziran 1982 yılında doğmuştur. Ailesi ile birlikte İran'ın Gilan bölgesinde yaşayan Mustafa Zamani üniversite eğitiminin ardından oyunculuk yapmaya başlamıştır. Televizyon dizilerinde küçük roller alan Mustafa Zamani 2008 yılında oynadığı 'Hazreti Yusuf' dizisi ile adını duyurmuştur. İlk oynadığı film ise 2010 yılında 'Keyfar' adlı filmdir. Mustafa Zamani 1.80 boyundadır.

MUSTAFA ZAMANİ KAÇ YAŞINDA?

İranlı ünlü oyuncu Mustafa Zamani 41 yaşındadır.

MUSTAFA ZAMANİ ÖLDÜ MÜ?

Mustafa Zamani hala hayattadır. Mustafa Zamani hala yayınlanmakta olan 'Amirli' adlı dizide 'Rafid' karakterini canlandırmaktadır.