17 Ocak 2024 12:02 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 seçimleri'nde adayları açıklamaya devam ediyor. İYİ Parti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Dr. Nesrin Ünal'ı aday gösterdi. Eski MHP milletvekili Nesrin Ünal, genel seçimlerde İYİ Parti'yi temsil edecek ve Antalyalılardan destek görmek için çalışacak. Peki, Nesrin Ünal Kimdir? İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Nesrin Ünal kim, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte ayrıntılar...

NESRİN ÜNAL KİMDİR?

İYİ Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal oldu. Nesrin Ünal'ın hayatı ve kariyeri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Nesrin Ünal kimdir, hangi görevlerde yer aldı? Daha önce de İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Ünal, 2023 seçimlerinde seçilememişti.

NESRİN ÜNAL'IN MESLEĞİ NE?

1961 yılında Ankara'da doğan Nesrin Ünal'ın üç cocuğu bulunuyor. Nesrin Ünal Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve hala hekimlik yapmakta. İYİ Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayının Nesrin Ünal, siyasi kariyerine MHP’de başlamıştı.