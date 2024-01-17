Nesrin Ünal Kimdir? İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Gencay Yıldıztekin kim, kaç yaşında? Mesleği ne?

17 Ocak 2024 12:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 seçimleri'nde adayları açıklamaya devam ediyor. İYİ Parti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Gencay Yıldıztekin'i aday gösterdi. Gencay Yıldıztekin, genel seçimlerde İYİ Parti'yi temsil edecek ve Kocaelililerden destek görmek için çalışacak. Peki, Gencay Yıldıztekin Kimdir? İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Gencay Yıldıztekin kim, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte ayrıntılar...

GENCAY YILDIZTEKİN KİMDİR?

İYİ Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin oldu. Gencay Yıldıztekin'in hayatı ve kariyeri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gencay Yıldıztekin kimdir, hangi görevlerde yer aldı? Daha önce de AK Parti'den mistifa eden Yıldıztekin, 2024 seçimlerinde İYİ Parti'yi temsil edecek.

GENCAY YILDIZTEKİN'İN MESLEĞİ NE?

1971 yılında dünyaya gelen ve aslen Erzurumlu olan Gencay Yıldıztekin, Entosav şirketinin sahibi olarak biliniyor. AK Parti'de siyaset yapan Yıldıztekin, ardından İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti'de Darıca İlçe Başkanlığı yaptı.

17 Ocak 2024 tarihinde İYİ Parti tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildi.







