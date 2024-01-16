Netflix Aylık Paket Özellikleri || Netflix planları ne kadar, kaç TL? Netflix en düşük paket ne kadar?

16 Ocak 2024 10:24 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:51

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, aylık paket ücretlerinde değişikliğe gitti. Netflix aylık paketleri nedir? Netflix planları ne kadar, kaç TL? Netflix en düşük paket ne kadar? İşte zamlı tarife ve özel paket özellikleri...

NETFLIX AYLIK PAKET ÜCRETLERİ

Dünyanın lider çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Netflix, aylık paket ücretlerine zam yaptı. 99,99 TL olan en düşük temel plan fiyatı 119,99 TL'ye, standart plan 149,99 TL'den 176,99 TL'ye yükseldi. En pahalı paket olan özel planın yeni ücreti ise 229,99 TL oldu. Zamlı tarifeler şimdilik sadece yeni üyeler için geçerli olacak.

NETFLIX ÖZEL PAKET ÖZELLİKLERİ

Netflix'in en üst düzeydeki özel paketi, kullanıcılara bir dizi ek özellik sunuyor. Bu özel paketin yeni fiyatı 229,99 TL olarak belirlendi. Özel plan aboneleri, daha yüksek çözünürlükte izleme, aynı anda daha fazla cihazda içerik izleme ve benzersiz Netflix orijinal yapımlarına erişim gibi avantajlardan faydalanabiliyor. Güncellenen fiyatlarla birlikte Netflix, kullanıcılarına daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmaya devam ediyor.