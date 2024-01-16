NETFLIX ÜCRETLERİ ZAMLANDI || Üyelik fiyatları ne kadar oldu? 2024 Temel, Standart, Özel Netflix üyelik ücreti listesi
Netflix, 2024 yılında ücretlerine zam yaptı. Temel, Standart ve Özel Netflix abonelik ücreti listesi değişti. Netflix’e zam mı geldi, üyelik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel Netflix ücretleri ve detaylar!
Birçok dizi ve filmi bünyesinde barındıran Netflix, 2024 yılında abonelik ücretlerine zam uyguladı. Aboneler, yeni fiyatları öğrenmek ve değişiklikleri değerlendirmek için araştırmalara başladı. Platformun Temel, Standart ve Özel üyelik seçenekleri, güncellenen fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
ZAMLI NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİ
Netflix Türkiye, abonelik fiyatlarına yapılan zamla ilgili resmi açıklamayı gerçekleştirdi. İşte güncellenen Netflix abonelik fiyatları:
- Temel: 99 TL > 119 TL
- Standart: 149 TL > 176 TL
- Özel: 199 TL > 229 TL
Yapılan zamlarla birlikte Netflix abonelik ücretleri, kullanıcılara yeni bir ödeme düzenlemesi sunuyor. Zamla birlikte platformun sunduğu içeriklere erişim için ödenecek ücretlerde artış yaşandı.
NETFLIX PAKETLERİ HAKKINDA
Temel plan
Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun
1 cihazda izleyebilirsiniz (desteklenen cihazlar)
HD kalitesinde izleyebilirsiniz
Desteklenen 1 cihaza içerik indirebilirsiniz
Standart plan
Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun
Aynı anda 2 cihazda izleyebilirsiniz (desteklenen cihazlar)
Tam HD kalitesinde izleyebilirsiniz
Desteklenen 2 cihaza aynı anda içerik indirebilirsiniz
Özel plan
Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun
Aynı anda 4 cihazda izleyebilirsiniz (desteklenen cihazlar)
Ultra HD kalitesinde izleyebilirsiniz
Desteklenen 6 cihaza aynı anda içerik indirebilirsiniz
Netflix konumsal ses