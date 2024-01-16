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16 Ocak 2024 10:18 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:31

NETFLIX ÜCRETLERİ ZAMLANDI || Üyelik fiyatları ne kadar oldu? 2024 Temel, Standart, Özel Netflix üyelik ücreti listesi

Netflix, 2024 yılında ücretlerine zam yaptı. Temel, Standart ve Özel Netflix abonelik ücreti listesi değişti. Netflix’e zam mı geldi, üyelik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel Netflix ücretleri ve detaylar!

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
NETFLIX ÜCRETLERİ ZAMLANDI || Üyelik fiyatları ne kadar oldu? 2024 Temel, Standart, Özel Netflix üyelik ücreti listesi
Zam

Birçok dizi ve filmi bünyesinde barındıran Netflix, 2024 yılında abonelik ücretlerine zam uyguladı. Aboneler, yeni fiyatları öğrenmek ve değişiklikleri değerlendirmek için araştırmalara başladı. Platformun Temel, Standart ve Özel üyelik seçenekleri, güncellenen fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

ZAMLI NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİ

Netflix Türkiye, abonelik fiyatlarına yapılan zamla ilgili resmi açıklamayı gerçekleştirdi. İşte güncellenen Netflix abonelik fiyatları:

  • Temel: 99 TL > 119 TL
  • Standart: 149 TL > 176 TL
  • Özel: 199 TL > 229 TL

Yapılan zamlarla birlikte Netflix abonelik ücretleri, kullanıcılara yeni bir ödeme düzenlemesi sunuyor. Zamla birlikte platformun sunduğu içeriklere erişim için ödenecek ücretlerde artış yaşandı.

NETFLIX PAKETLERİ HAKKINDA

Temel plan

Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun

1 cihazda izleyebilirsiniz (desteklenen cihazlar)

HD kalitesinde izleyebilirsiniz

Desteklenen 1 cihaza içerik indirebilirsiniz

Standart plan

Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun

Aynı anda 2 cihazda izleyebilirsiniz (desteklenen cihazlar)

Tam HD kalitesinde izleyebilirsiniz

Desteklenen 2 cihaza aynı anda içerik indirebilirsiniz

Özel plan

Reklamsız ve sınırsız dizi, film ve oyun

Aynı anda 4 cihazda izleyebilirsiniz (desteklenen cihazlar)

Ultra HD kalitesinde izleyebilirsiniz

Desteklenen 6 cihaza aynı anda içerik indirebilirsiniz

Netflix konumsal ses

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zam
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