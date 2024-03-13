Nihat Hatipoğlu hangi kanalda çıkıyor 2024? Nihat Hatipoğlu'nun programı nerede?

13 Mart 2024 18:38 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:43

Müslüman aleminin en önemli zamanlarından biri olan Ramazan ayına girmemizle beraber vatandaşlar Nihat Hatipoğlu'nun programının kanalını araştırdı. Nihat Hatipoğlu, iftara az bir süre kala ATV ekranlarında programa çıkıyor. İşte Nihat Hatipoğlu'nun programının saati...

NİHAT HATİPOĞLU HANGİ KANALDA ÇIKIYOR 2024?

Nihat Hatipoğlu, 2024 senesinde ATV ekranlarında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programı ile ekranlara geliyor.

NİHAT HATİOĞLU İLE İFTAR PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programı 19.05'te ekranlarda yayınlanmaktadır.

13 MART ATV YAYIN AKIŞI

06:18 | Hikayelerle 40 Hadis

06:20 | Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 | Kuruluş Osman

08:00 | Kahvaltı Haberleri

10:00 | Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 | ATV Gün Ortası

14:00 | Mutfak Bahane

16:00 | Esra Erol’da

18:45 | ATV Ana Haber

19:05 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

19:58 | Hikayelerle 40 Hadis

20:00 | Kuruluş Osman

00:20 | Ateş Kuşları

02:43 | Hikayelerle 40 Hadis

02:45 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur