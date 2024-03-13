Nihat Hatipoğlu hangi kanalda çıkıyor 2024? Nihat Hatipoğlu'nun programı nerede?
Mübarek Ramazan ayına girmemizle beraber Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programının hangi kanalda olduğu da araştırıldı. Nihat Hatipoğlu, her sene olduğu gibi bu sene de ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İftar saatine yakın bir zamanda ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu'nun programı hakkında...
Müslüman aleminin en önemli zamanlarından biri olan Ramazan ayına girmemizle beraber vatandaşlar Nihat Hatipoğlu'nun programının kanalını araştırdı. Nihat Hatipoğlu, iftara az bir süre kala ATV ekranlarında programa çıkıyor. İşte Nihat Hatipoğlu'nun programının saati...
NİHAT HATİPOĞLU HANGİ KANALDA ÇIKIYOR 2024?
Nihat Hatipoğlu, 2024 senesinde ATV ekranlarında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programı ile ekranlara geliyor.
NİHAT HATİOĞLU İLE İFTAR PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programı 19.05'te ekranlarda yayınlanmaktadır.
13 MART ATV YAYIN AKIŞI
06:18 | Hikayelerle 40 Hadis
06:20 | Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 | Kuruluş Osman
08:00 | Kahvaltı Haberleri
10:00 | Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 | ATV Gün Ortası
14:00 | Mutfak Bahane
16:00 | Esra Erol’da
18:45 | ATV Ana Haber
19:05 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
19:58 | Hikayelerle 40 Hadis
20:00 | Kuruluş Osman
00:20 | Ateş Kuşları
02:43 | Hikayelerle 40 Hadis
02:45 | Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur