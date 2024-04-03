Nisan ayı işyeri kira artış oranı yüzde 57,50 oldu

03 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:29

Yerel seçimlerin ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayı enflasyon oranları açıklandı. Açıklanan rakamların ardından Nisan ayı işyeri kira artış oranının ne kadar olduğu da belli oldu. Nisan ayı işyeri kira artış oranı 57,50 oldu. Detaylar haberimizde...

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre enflasyon Mart ayında yüzde 3,16 artış göstererek yıllık bazda yüzde 60,50'ye yükseldi. Enflasyon rakamlarının ardından işyerlerine yapılacak olan kira zammı oranı 57,50 olarak açıklandı.

KONUTLARDA KİRA ARTIŞ ORANLARI NE OLDU?

Konutlarda yapılacak olan kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.