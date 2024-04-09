Noterler 15 Nisan Pazartesi günü açılacak

09 Nisan 2024 14:05 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:08

Noterlerin açılış tarihleri netlik kazandı. Özellikle resmi evrak işlemleri için bekleyen vatandaşlar için önemli bir gelişme olan bu açıklama, 15 Nisan Pazartesi günü noterlerin yeniden hizmete başlayacağını duyurdu. İşte noterlerin yeni açılış tarihi ve detaylar...

NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması mevcut olsa da, bayram tatili süresince nöbetçi noterlerin faaliyet gösterip göstermeyeceği belirsizliğini koruyor. Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili süresinde nöbetçi noter bürosunun bulunmadığı görülüyor.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemleri için bekleyen vatandaşlar, noterlerin yeni açılış tarihi olan 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren bu işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

15 Nisan Pazartesi günü, resmi kurumlar ve bankalar da tekrar normal çalışma düzenine geçecekler.