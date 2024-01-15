Ocak 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Maaş farkı sorgulama ekranı...

15 Ocak 2024 15:44 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:43

2024 emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? sorusu sorgulanmaya başladı. 15 Ocak Pazartesi günü, öğretmen, doktor, polis, hemşire, bekçi, zabıta, itfaiye eri ve diğer meslek gruplarında çalışanlar zamlı maaşlarını aldı. Peki, emekli zam farkları ne zaman ödenecek 2024?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur ve memur emeklisine yüzde 49.25 zam olarak yansıtılan maaş farklarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Detaylar ise netleşti. İşte, memur ve memur emeklisi maaş farkı sorgulama ekranı...

EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2024?

Memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez zam geliyor. Bundan kaynaklı Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar ayrıca hesaplara yatırılacak. Memur maaş farkı 15 Ocak’ta yatacak mı?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inde yatıyor. Emeklinin gözü ise zamlı maaş farklarına döndü. Enflasyon farkı maaş ödemesi yüksek ihtimalle 15 Ocak’ta hesaplara geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme programını duyuracak.

MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMA EKRANI

Memur maaş farklarını banka veya PTT şubelerinden ve ATM’lerden çekilebilir ve sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bankaların müşteri hizmetleri ve mobil bankaclık aracılığıyla da sorgulama işlemi yapılabilir.