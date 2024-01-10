Okul servis ücretleri kaç oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti kaç para oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar?

10 Ocak 2024 14:40 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 14:39

UKOME ocak ayında yaptığı toplantının ardından zamlı tarifeleri duyurdu. Toplu taşımaya yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09 zam geldi. Peki İstanbul’da okul servis ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı okul servis ücretleri kaç para?

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin toplantısının ardından İstanbul’da kısa mesafe, uzun mesafe okul servis ücretleri merak ediliyor. 2024 0-1 km, 1-3 km, 3-5 km, 5-7 km, 19-21 km, 21-23 km ve 23-25 km zamlı okul servis ücretleri tarifesi ne kadar oldu?

2024 KISA MESAFE UZUN MESAFE İSTANBUL OKUL SERVİS ÜCRETLERİ

Okul servis ücretleri İstanbul’da önceden 0-1 km arası 1.300 TL olarak uygulanıyordu. Gelen zamla birlikte okul servis aylık ücret tarifesi 1.665,17 TL oldu. 23-25 km arası aylık okul servis ücretleri ise 3.042 TL'den 3.896,50 TL'ye çıktı.

PERSONEL SERVİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Personel servisi ücreti ise 675,84 liradan 865,69 liraya yükseldi. Tarife 10-17 koltuklu minibüsler için geçerli olacak.

Okul servis ücreti zammı, ikinci yarı yıldan itibaren uygulanacak.