Olympiakos Yunanistan'da yer alan bir takımdır

18 Nisan 2024 22:48 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 22:55

Olympiakos'un hangi ligde yer aldığı merak ediliyor. 18 Nisan akşamı FB ile karşı karşıya gelen takımın ülkesi ve kadrosu araştırılmakta.

Olympiakos, Yunanistan'ın Pire şehrinde kurulan spor kulübüdür. Futbol takımının yanında basketbol branşında da öne çıkmaktadır.

20 spor dalında adından söz ettiren takım 1925 yılında kurulmuştur. 33.500 kişilik kapasitesi olan Karaiskakis Stadyumu'nda mücadeleler yapılıyor. Super League'de 17 sezonda 15 şampiyonluk kazanmıştır.

Faaliyet gösterdiği alanlar:

Futbol, Basketbol, Kadın basketbol, Erkek voleybol, Kadın voleybol, Erkek hentbol, Sutopu, Kadın sutopu, Yüzme, Atletizm, Masa tenisi, Yelken, Kano, Kürek, Boks, Kickboks, Tekvando, Eskrim, Atıcılık.

r-2945332#