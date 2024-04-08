Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Ömer bayram tatili sebebiyle bu akşam yeni bölüm yayınlamayacak
08 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:27

Ömer bayram tatili sebebiyle bu akşam yeni bölüm yayınlamayacak

Star Tv ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen dizinin izleyicileri bu akşam var mı, yok mu merak ediyor. Bayram tatilinden dolayı birçok dizi yeni bölüm yayınlamıyor. Ömer bugün var mı? Detaylar...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Ömer bayram tatili sebebiyle bu akşam yeni bölüm yayınlamayacak

9 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi sevilerek takip ediliyor. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı dizi bu akşam yayın akışında yer almadı.

Bayram tatilinde diziler yeni bölümlerini ekranlara getirmiyor. Ömer dizisi de bugün ekranlara gelmeyecek. 15 Nisan Pazartesi günü yeni bölümünü yayınlayacak.

Senaryosunu Gülizar Irmak, Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in yazdığı dizide yer alan oyuncular şöyle:

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı, Yılmaz Kunt.

Ömer bayram tatili sebebiyle bu akşam yeni bölüm yayınlamayacak - 1. Resim

Star Tv yayın akışında yer alan diziler ve programlar:

07:00 | Erkenci Kuş

09:45 | Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 | Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 | Söz

18:15 |  Star Ana Haber

19:00 | Çok Güzel Hareketler 2

20:00 | Yerli Sinema Vizontele

22:30 | Ömer

01:30 | Yerli Sinema Vizontele

03:20 | Aramızda Kalsın

03:45 | Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 | Söz

Kaynak: TGRT Haber
BES'te yeni dönem! Şartlar belli oldu, 5 yıl kritik tarihSpotify'da çalma listelerine 'yapay zeka' dokunuşu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...