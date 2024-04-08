Ömer bayram tatili sebebiyle bu akşam yeni bölüm yayınlamayacak
Star Tv ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle takip edilen dizinin izleyicileri bu akşam var mı, yok mu merak ediyor. Bayram tatilinden dolayı birçok dizi yeni bölüm yayınlamıyor. Ömer bugün var mı? Detaylar...
9 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi sevilerek takip ediliyor. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı dizi bu akşam yayın akışında yer almadı.
Bayram tatilinde diziler yeni bölümlerini ekranlara getirmiyor. Ömer dizisi de bugün ekranlara gelmeyecek. 15 Nisan Pazartesi günü yeni bölümünü yayınlayacak.
Senaryosunu Gülizar Irmak, Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in yazdığı dizide yer alan oyuncular şöyle:
Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı, Yılmaz Kunt.
Star Tv yayın akışında yer alan diziler ve programlar:
07:00 | Erkenci Kuş
09:45 | Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 | Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 | Söz
18:15 | Star Ana Haber
19:00 | Çok Güzel Hareketler 2
20:00 | Yerli Sinema Vizontele
22:30 | Ömer
01:30 | Yerli Sinema Vizontele
03:20 | Aramızda Kalsın
03:45 | Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 | Söz