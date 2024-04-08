Ömer bayram tatili sebebiyle bu akşam yeni bölüm yayınlamayacak

08 Nisan 2024 11:19 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:27

9 Ocak 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi sevilerek takip ediliyor. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı dizi bu akşam yayın akışında yer almadı.

Bayram tatilinde diziler yeni bölümlerini ekranlara getirmiyor. Ömer dizisi de bugün ekranlara gelmeyecek. 15 Nisan Pazartesi günü yeni bölümünü yayınlayacak.

Senaryosunu Gülizar Irmak, Deniz Madanoğlu ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in yazdığı dizide yer alan oyuncular şöyle:

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı, Yılmaz Kunt.

Star Tv yayın akışında yer alan diziler ve programlar:

07:00 | Erkenci Kuş

09:45 | Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 | Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 | Söz

18:15 | Star Ana Haber

19:00 | Çok Güzel Hareketler 2

20:00 | Yerli Sinema Vizontele

22:30 | Ömer

01:30 | Yerli Sinema Vizontele

03:20 | Aramızda Kalsın

03:45 | Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 | Söz