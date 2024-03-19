Ticaret Bakanı Ömer Bolat hayatı ve biyografisi

19 Mart 2024 11:03 - Güncelleme : 19 Mart 2024 11:06

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'nin ihracat hedeflerini açıkladığı konuşmanın ardından gündeme geldi. Birçok insan Ömer Bolat'ın aslen nereli olduğunu ve hayatını merka etmeye başladı. Peki Ömer Bolat kimdir? Ticaret Bakanı Ömer Bolat aslen nereli, kaç yaşında?

ÖMER BOLAT KİMDİR?

Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963'te İstanbul'da doğdu. Eğitim öğretim hayatının ilk, orta ve lise bölümünü İstanbul'da tamamladı. Aynı şekilde üniversiteyi de İstanbul'da bulunan Marmara Üniversitesi'nde okudu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İaderi Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu. Daha sonra yüksek lisans eğitimini ise Avrupa Entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde tamamladı.

Ayrıca Almanya'nın Kiel şehrinde bulunan Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün yüksek lisans düzeyinde olan Uluslararası Ekonomi ve İşletme Programı'ndan da mezun oldu. Doktora tezini ise Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde 'Avrupa Para Sistemi' alanında yaptı. Profesör unvanını ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında aldı.

Kariyerine ise ilk olarak İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) başladı. 1981-1993 yılları arasında uzman-araştırmacı olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekteretliği görevine getirildi. 4 yıl MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Genel Başkan olarak göreve aldı.

ÖMER BOLAT ASLEN NERELİ?

Ömer Bolat İstanbul'da doğmuştur. Ancak verdiği röportajlarda belirttiği kadarıyla aslen Konyalıdır.

ÖMER BOLAT KAÇ YAŞINDA?

Ömer Bolat 30 ağustos 1963 doğumludur ve 60 yaşındadır.

ÖMER BOLAT EVLİ Mİ?

Ömer Bolat evli ve iki çocuk babasıdır.