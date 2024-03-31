31 Mart 2024 17:14 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:15
ORC araştırma şirketi kimin? ORC sahibi kimdir?
31 Mart yerel seçimde heyecan devam ederken araştırma şirketi olan ORC’nin sahibi de merak edildi. Son zamanlarda anketleri ile gündemde yer alan şirkete dair araştırılanlar arasında kimin olduğu yer aldı. Detaylar haberimizdedir.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Araştırma şirketi 2009 yılında hizmete başlamıştır. Uzun zamandır hizmet veren şirketin sahibinin kim olduğu merak ediliyor. Türkiye’nin her alanında hizmet gösteren araştırma şirketinin sahibi Mehmet Pösteki'dir. İşte bilgiler…
ORC ARAŞTIRMA ŞİRKETİ SAHİBİ KİM?
Türkiye’nin her şehrinde faaliyet gösteren şirketinin Genel Müdürü Mehmet Pösteki’dir. Şirketin kurucusu ise resmi kayıtlarda Hayrettin Çakır olarak bilinmektedir.
MEHMET PÖSTEKİ KİMDİR?
ORC araştırma şirketinin uzun yıllardır genel müdürlüğünü yapmaktadır.
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Kaynak: TGRT Haber