Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanacak?

13 Ocak 2024 20:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 20:41

Ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencilerine yapılan ortak sınavlar 26-27 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardına tüm öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Peki ortak sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanabilecek?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ortak sınav sonuç tarihleri ile alakalı henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilebilecek ve öğrencilere gerekli duyurular yapılacak. Öğrenciler, aldığı puanı daha önceleri de olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.