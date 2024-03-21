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21 Mart 2024 11:36 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:05

ÖSYM çöktü mü? Son dakika! ÖSYM ais erişim problemi

ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş esnasında sorun yaşayan vatandaşlar ÖSYM sonuç ekranında sorun olup olmadığını araştırdı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM ais sitesini ziyaret ederken bazı erişim problemleri yaşamıştı. Yoğunluk nedeniyle yaşanan problemler yoğunluğun azalmasıyla beraber çözüldü.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
ÖSYM çöktü mü? Son dakika! ÖSYM ais erişim problemi

ÖSYM ais sonuç sitesinde bazı yavaşlık sorunları ile karşılaşan öğrenciler sitede sorun olup olmadığını araştırmaya başladı. Bugün MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sitede yaşanan yoğunluğun ardından çöktü mü merak edildi. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, ÖSYM ais sitesinde bazı yavaşlık sorunları yaşanmıştı. Site şu an sorunsuz olarak çalışmaktadır.

ÖSYM AİS ÇÖKTÜ MÜ?

ÖSYM ais sitesine giriş yaparken bazı kullanıcılar yavaşlık sorunu yaşamıştı. 21 Mart günü MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sitede yoğunluk olması sebebiyle bazı sorunlar meydana geldi. Sitede yaşanan yoğunluğun azalmasının ardından sitede meydana gelen aksaklıklar düzelmiştir. Yoğunluğun azalmasının ardından ÖSYM sonuç sitesinde erişim problemi yaşanmıyor.

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ÖSYM NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM ais sonuç sitesinde anlık olarak yoğunluk yaşanması sebebiyle kullanıcılar bazı erişim problemleri yaşamıştı. 21 Mart günü MSÜ sınav sonuçlarının açıklanması sebebiyle sitede yoğunluk yaşandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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