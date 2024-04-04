Oyuncu Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu hakkında bilgiler

04 Nisan 2024 10:54 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:58

1976 yılında Ankara'da doğan oyuncu, Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'nun torunudur. Başarılı oyunculuk kariyeri olan bir ailenin içerisinde büyüyen isim, ailesindeki isimler gibi başarılı bir performans sergilemektedir.

Kadıköy Kız Lisesi'nde eğitimini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun oldu.

Beyefendiyi görmek istiyorum, Çocuğum, Deli, Dilsiz Kızla Evlenenin Güldürüsü gibi tiyatro oyunlarında yer aldı. Mutlu Yüz Ailesi, Kınalı Kar, Mihriban, Köpek, Fırtına, Oğlum için, Hayat Güzeldir ve İhanet filmlerinde de rol alan isim sevilerek takip edilmektedir.

Enis Fosforoğlu ise Galatasaray Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu yüksek mezunu oldu. 1970-1976 aralığında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev almıştır. Ferdi Merter ile kardeştir.