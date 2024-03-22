Oyuncu Mesut Akusta'nın hayatı ve biyogrsfisi

22 Mart 2024 13:10 - Güncelleme : 22 Mart 2024 13:20

2013-2016 yılları aralığında yayınlanan Karagül dizisinde karşımıza çıkan başarılı oyunculardan biri olan Mesut Akusta'nın nereli olduğu merak ediliyor. Sevilerek izlenen oyuncunun hayatı ve biyografisi araştırılırken hangi dizilerde rol aldığı da merak edildi. Akusta, 7. Koğuştaki Mucize, Memleket ve Börü gibi filmlerde karşımıza çıkmıştır.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

22 Şubat 1964 senesinde Konya'da dünyaya gelmiştir. 1985 senesinde babasının hayatını kaybetmesi üzerine Afyon'dan Ankara'ya taşındı.1985 yılında tiyatro hayatına başladı ve çocuk tiyatrosunda yer almıştır. Ankara'da halk eğitim merkezlerinde çeşitli eğitimler aldıktan sonra Edebiyat ve sanat fakültesinde eğitim gördü. 1992 senesinde Hadi Çaman Yeditepe Oyuncularına katıldıktan sonra 1993 senesinde çeşitli filmlerde ve dizilerde yer aldı. 1997 yılında Cahide oyununda yer almıştır. 2013 ile 2016 yılları aralığında Karagül dizisinde Kendal Şamverdi rolünü oynamıştır.

MESUT AKUSTA EVLİ Mİ?

2016 senesinde İdris Özbir'in kızı olan Şafak Özbir ile evlendi ve evliliğinden Berfin Cano adından bir çocuğu oldu. Özbir ile 2024 senesinde yollarını ayırdılar.