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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 10:39 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:46

Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve biyografisi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olan Çerçioğlu ile ilgili kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırılıyor. Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında olan Özlem Çerçioğlu kazandı mı, hangi partiden? İşte detaylar...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Özlem Çerçioğlu&#039;nun hayatı ve biyografisi

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Hayatına dair detaylar yakından araştırılırken nereli, evli mi soruları da gündemde yer aldı. Detaylar...

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968 yılında Aydın'da dünyaya geldi. XXII. ve XXIII. dönem Aydın milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. 2009 yerel seçiminde Aydın Belediye Başkanı seçildi ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı oldu. 2014 yerel seçimlerinde de kazanmıştır. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun olmuştur. 3 Kasım 2002 genel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi XXII. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev almıştır. “Topuklu Efe” lakabı ile anılmaktadır.

Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve biyografisi - 1. Resim

EVLİ Mİ?

Çerçioğlu, Jantsa'nın Ceo'su Ercan Çerçioğlu ile evlidir ve 2 çocuk annesidir.

Kaynak: TGRT Haber
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