Özlem Çerçioğlu'nun hayatı ve biyografisi

01 Nisan 2024 10:39 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:46

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişilerden biri olan Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Hayatına dair detaylar yakından araştırılırken nereli, evli mi soruları da gündemde yer aldı. Detaylar...

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968 yılında Aydın'da dünyaya geldi. XXII. ve XXIII. dönem Aydın milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. 2009 yerel seçiminde Aydın Belediye Başkanı seçildi ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı oldu. 2014 yerel seçimlerinde de kazanmıştır. 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun olmuştur. 3 Kasım 2002 genel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi XXII. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev almıştır. “Topuklu Efe” lakabı ile anılmaktadır.

EVLİ Mİ?

Çerçioğlu, Jantsa'nın Ceo'su Ercan Çerçioğlu ile evlidir ve 2 çocuk annesidir.