Pehlivan filmi nerede çekildi?

23 Mart 2024 16:27 - Güncelleme : 23 Mart 2024 16:30

Tarık Akan'ın başrolünde yer aldığı film 1984 senesinde izleyici ile buluştu. Bilal karakteri, ailesi ile geçinebilmek adına birçok iş yapmaktadır. Sevilerek izlenen filmin televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasının ardından çekimlerinin yapıldığı yer de araştırılmıştı. Çekimler Edirne'de gerçekleşti.

PEHLİVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarık Akan'ın Bilal adında bir karakteri oynadığı filmin çekimleri Kırklareli'nin Vize ilçesinde ve Edirne'de gerçekleşmiştir.

KONUSU NEDİR?

Bilal karakteri ailesine bakabilmek için çeşitli işlerde çalışır. Hayali ise Libya'ya işçi olarak gitmek olan Bilal, sıra beklerken pehlivanlık ile tanışır. Kırkpınar'da şampiyon olduktan sonra eline geçeceği para ile rahat bir hayat yaşayacağını hayal eder. Mestan Dayı ve ustası olan Tevfik sayesinde yarışlara hazırlanır.

OYUNCU KADROSU

Tarık Akan, Yaman Okay, Orhan Çağman, Zeynep Arca, Özer Kıvanç, Mevlüt Alyol, Meral Orhonsay, Erol Günaydın, Tuluğ Çizgen