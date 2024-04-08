Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Pendik yediemin otoparkında yangın çıktı! 8 Nisan son dakika
08 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:41

Pendik yediemin otoparkında yangın çıktı! 8 Nisan son dakika

8 Nisan günü öğlen saatlerinde yediemin otoparkında aniden çıkan yangının ardından neden, nerede çıktı sorularına cevap arandı. Vatandaşı endişelendiren olay ile ilgili son durum bilgileri...

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

8 Nisan günü Pendik'te meydana gelen yangının ardından itfaiye ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyorken son durum araştırıldı.

Bugün yediemin otoparkında oluşan yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. 

Ekiple söndürme işlemlerine devam ediyor.

 

Kaynak: TGRT Haber
Niğde'de patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...