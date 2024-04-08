08 Nisan 2024 15:35 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:41
Pendik yediemin otoparkında yangın çıktı! 8 Nisan son dakika
8 Nisan günü öğlen saatlerinde yediemin otoparkında aniden çıkan yangının ardından neden, nerede çıktı sorularına cevap arandı. Vatandaşı endişelendiren olay ile ilgili son durum bilgileri...
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
8 Nisan günü Pendik'te meydana gelen yangının ardından itfaiye ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyorken son durum araştırıldı.
Bugün yediemin otoparkında oluşan yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Ekiple söndürme işlemlerine devam ediyor.
Kaynak: TGRT Haber