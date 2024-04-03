03 Nisan 2024 14:50 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:43

PFDK tarafından Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verildi

PFDK tarafından Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verildi

Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki olaylı maç nedeniyle PFDK tarafından verilen ceza belli oldu. Taraftarlar Trabzonspor'un kaç maç ve neden ceza aldığını araştırıyor. Trabzonspor'a olaylı maç nedeniyle 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi. Detaylar haberimizdedir...

TRABZONSPOR KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

pfdk tarafından Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon TL para cezasına çarptırıldı. Anons nedeniyle de Trabzonspor'a 112 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca maça karışan taraftarın bulunduğu tribündeki kişilerin elektronik bilet kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişleri engellendi.

Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'a da rakip takım sporcusu ile kavga nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasında ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası kesildi.