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11 Nisan 2024 13:24 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:33

Portakal Çiçeği Karnavalı 13-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak

"Portakal Çiçeği Karnavalı ne zaman?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adana'da düzenlenen karnavalda neler yapıldığı da merak ediliyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Portakal Çiçeği Karnavalı 13-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak

Adana'da 2013 yılından bu zamana kadar her yılın Nisan ayında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı hem yurt içinden hem de yurt dışından turistlerin ilgisini çekiyor. Karnavala katılmak isteyen vatandaşlar tarihini merak ediyor. Ayrıca karnavalda neler yapıldığı da katılmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI NE ZAMAN?

Adana'da düzenlenen karnaval bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak ve 21 Nisan'a kadar sürecek. 

Portakal Çiçeği Karnavalı 13-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak - 1. Resim

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI'NDA NELER YAPILIR?

Karnavalda kapalı ve açık hava konserleri, sergiler ve gösteriler yapılmaktadır. Ayrıca bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Türkiye Kültür Yolu Festivali" çerçevesinde karma resim sergisi de açılacak.

Kaynak: TGRT Haber
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