Prestij Meselesi filminde Şinasi karakterini Eser Yenenler oynuyor

07 Nisan 2024 21:28 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 21:28

Eser Yenerler’i babasına şikâyet eden eşi, aldığı cevap karşısında şoke oldu!

Eser Yenerler’i babasına şikâyet eden eşi, aldığı cevap karşısında şoke oldu!

Prestij Meselesi filminde yer alan Şinasi karakterini oynayan oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Prestij Meselesi filminde Şinasi karakterini ünlü oyuncu Eser Yenenler oynuyor. İşte, detaylar...

PRESTİJ MESELESİ ŞİNASİ GERÇEKTE KİMDİR?

Prestij Meselesi filminin karakterlerinden biri olan Şinasi, ünlü oyuncu ve komedyen Eser Yenenler tarafından oynanıyor.

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler 1984 yılında Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Bursa'da gördükten sonra Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 11 yaşından beri tiyatro oyunculuğu yapan Eser Yenenler Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Ünlü isim sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu, Bursa Devlete Tiyatrosu ve İstanbul Akademi Hayat'ta oyunculuk yapmıştır. Kariyerinin büyük dönüm noktası ise 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği "BKM Mutfak"a katılmasıyla başlamıştır. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programda sunuculuk, oyunculuk ve yazarlık yaparak adını büyük kitlelere duyurmuştur. 2023 yılından beri ise "Linç@t" adlı programda sunuculuk yapmaktadır.