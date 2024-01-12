Prestij Meselesi filminin konusu ne? Prestij Meselesi filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

12 Ocak 2024 19:09 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 19:10

Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Müzik etrafında gelişen hikâyeleri ele aldığı Prestij Meselesi filmi, 3 Şubat'ta vizyona girdi ancak 6 Şubat'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle vizyondan çekilme kararı aldı.

Hilmi Topaloğlu öncülüğünde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in kariyerlerinin yükselişini ele alan Prestij Meselesi, bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Filme denk gelen izleyiciler, detayları araştırıyor. Peki, Prestij Meselesi kimi anlatıyor? Prestij Meselesi film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar…

PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Prestij Meselesi filmi, 1991 yılında Hilmi Topaloğlu tarafından kurulan Prestij Müzik’in heyecan verici hikayesini anlatıyor.

Prestij Müzik, 90’lı yıllarda Türk müziğine damga vurmuş bir müzik şirketidir. Prestij Müzik’in bünyesinde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent gibi yetenekli sanatçılar yer almıştır.

Filmde, bu sanatçıların ilk albümlerini çıkarmalarını, meşhur olmalarını ve Hilmi Topaloğlu ile olan ilişkileri işleniyor.

Aynı zamanda 90’ların müzik kültürünü, sosyal hayatını ve siyasi olaylarını da izleyenlere yansıtıyor.

PRESTİJ MESELESİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu

Eser Yenenler - Şinasi

Aslıhan Güner - Semiha

Biran Damla Yılmaz - Gölhan

Şebnem Bozoklu - Jale

Melisa Döngel - Ayşen

Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül

Onur Gözeten - Özcan Deniz

Ali Erkin - Haluk Levent

Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy

Melek Baykal

Erkan Petekkaya - Gani

Zafer Ergin - Fahrettin Aslan

Defne Samyeli - Kendisi

Ece Yaşar - Sevgi

Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu