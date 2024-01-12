Prestij Meselesi filminin konusu ne? Prestij Meselesi filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Sinemada büyük ilgi gören Mahsun Kırmızıgül’ün Prestij Meselesi filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki, Prestij Meselesi kimi anlatıyor, konusu nedir? Prestij Meselesi oyuncuları kimler? İşte detaylar…
Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Müzik etrafında gelişen hikâyeleri ele aldığı Prestij Meselesi filmi, 3 Şubat'ta vizyona girdi ancak 6 Şubat'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle vizyondan çekilme kararı aldı.
Hilmi Topaloğlu öncülüğünde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in kariyerlerinin yükselişini ele alan Prestij Meselesi, bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak.
Filme denk gelen izleyiciler, detayları araştırıyor. Peki, Prestij Meselesi kimi anlatıyor? Prestij Meselesi film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar…
PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Prestij Meselesi filmi, 1991 yılında Hilmi Topaloğlu tarafından kurulan Prestij Müzik’in heyecan verici hikayesini anlatıyor.
Prestij Müzik, 90’lı yıllarda Türk müziğine damga vurmuş bir müzik şirketidir. Prestij Müzik’in bünyesinde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent gibi yetenekli sanatçılar yer almıştır.
Filmde, bu sanatçıların ilk albümlerini çıkarmalarını, meşhur olmalarını ve Hilmi Topaloğlu ile olan ilişkileri işleniyor.
Aynı zamanda 90’ların müzik kültürünü, sosyal hayatını ve siyasi olaylarını da izleyenlere yansıtıyor.
PRESTİJ MESELESİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu
Eser Yenenler - Şinasi
Aslıhan Güner - Semiha
Biran Damla Yılmaz - Gölhan
Şebnem Bozoklu - Jale
Melisa Döngel - Ayşen
Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül
Onur Gözeten - Özcan Deniz
Ali Erkin - Haluk Levent
Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy
Melek Baykal
Erkan Petekkaya - Gani
Zafer Ergin - Fahrettin Aslan
Defne Samyeli - Kendisi
Ece Yaşar - Sevgi
Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu