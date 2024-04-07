Prestij Meselesi Jale karakterini Şebnem Bozoklu oynuyor
Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Prestij Meselesi'nde yer alan Jale karakteri sevilerek izleniyor. Hilmi Topaloğlu ile anılan Jale karakteri gerçekte kim, kimin eşi soruları aratılıyor.
Mahsun Kırmızıgül'ün başrolünde yer aldığı ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken filmde yer alan Jale karakteri gündemde yer aldı.
Jale Parıltı karakterini Şebnem Bozoklu oynuyor.
Bozoklu, 25 Ağustos 1979 yılında dünyaya geldi. Kadıköy Kız Lisesi’ni bitirmesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2001 senesinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü’ne başladı.
Canım Ailem'deki Meliha rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oscarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştır.
Prestij Meselesi filminin konusunda Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in meşhur olmalarının ilk dönemlerini ele alıyor. Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurması ele alınan filmde yer alan oyuncular şöyle:
Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Birdan Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar, Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan.