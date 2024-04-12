PTT 15 Nisan Pazartesi günü itibariyle açık olacak

12 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:32

Ramazan Bayramı tatili sürecinde birçok kamu kurumu gibi PTT'nin de kapalı olması, vatandaşların işlemlerini ertelemesine neden oldu. Ancak bayramın sona ermesiyle birlikte PTT'nin açılacağı tarih merak konusu haline geldi. İşte, PTT'nin bayram sonrası açılacağı tarih ve çalışma saatleri...

PTT NE ZAMAN AÇILACAK? PTT BAYRAMDA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

PTT'nin bayram sonrası açılacağı tarih ve çalışma saatleri merak konusu oldu. 15 Nisan Pazartesi günü itibariyle PTT şubeleri yeniden hizmete girecek. Ancak bayram süresince işlemlerini gerçekleştiremeyenler için özel bir düzenleme yapıldı. PTT üzerinden yapılan havale işlemleri ise arefe günü öğle saatine kadar ve 15 Nisan Pazartesi günü itibariyle gerçekleştirilebilecek.

2024 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT, hafta içi 08:30 ile 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle arası 12:30 ile 13:30 arasındadır. Cumartesi günleri ise belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13:30'a kadar hizmet sunmaktadır. Pazar günleri ise tüm PTT şubeleri kapalıdır.