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06 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:40

PTT 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak

PTT şubelerinin ve PTT Kargo'nun bayramda açık olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ayrıca vatandaşlar 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı tarihlerinde de PTT'nin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
PTT 8 Nisan&#039;da tam gün, 9 Nisan&#039;da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak

Ramazan Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşları için 9 gün olarak ilan edilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 6-14 Nisan tarihlerinde tatil yapacak. Bu kararın ardından vatandaşlar PTT'nin bayramda açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ayrıca 8-9 Nisan tarihlerinde de PTT'nin hizmet durumu araştırılıyor. Detaylar, haberimizdedir.

PTT BAYRAM TATİLİNDE AÇIK MI?

PTT bayram tatilinde yani 10-11-12 Nisan tarihlerinde kapalı olacak. 8 Nisan Pazartesi ise PTT şubeleri ve PTT Kargo tam gün çalışırken 9 Nisan Salı ise yarım gün çalışacak. 

PTT 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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