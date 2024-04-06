PTT 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak

06 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:40

Ramazan Bayramı tatili kamu kurum ve kuruluşları için 9 gün olarak ilan edilmişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 6-14 Nisan tarihlerinde tatil yapacak. Bu kararın ardından vatandaşlar PTT'nin bayramda açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ayrıca 8-9 Nisan tarihlerinde de PTT'nin hizmet durumu araştırılıyor. Detaylar, haberimizdedir.

PTT BAYRAM TATİLİNDE AÇIK MI?

PTT bayram tatilinde yani 10-11-12 Nisan tarihlerinde kapalı olacak. 8 Nisan Pazartesi ise PTT şubeleri ve PTT Kargo tam gün çalışırken 9 Nisan Salı ise yarım gün çalışacak.