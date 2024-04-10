10 Nisan 2024 15:28 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:42
PTT bayramdan sonra 15 Nisan tarihinde açılacak
Bayram nedeniyle tatile giren PTT şubelerinin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birçok vatandaş ayrıca PTT Kargo'nun açılacağı tarihi merak ediyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle PTT şubeleri kapalı. Vatandaşlar şubelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. PTT şubeleri ve kargo hizmeti 15 Nisan tarihinden itibaren başlayacak. İşte, detaylar...
PTT NE ZAMAN AÇILACAK?
PTT şubeleri ve kargo hizmetleri bayram tatili nedeniyle 9 Haziran saat 13.00'da kapanmıştı. Şubelerin açılış tarihi ise 15 Haziran olarak açıklandı.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?
PTT resmi tatiller haricinde kalan günlerde hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında çalışmaktadır.
Kaynak: TGRT Haber