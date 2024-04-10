PTT bayramdan sonra 15 Nisan tarihinde açılacak

10 Nisan 2024 15:28 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:42

PTT 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak

PTT 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da yarım gün açık, Bayram boyunca ise kapalı olacak

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle PTT şubeleri kapalı. Vatandaşlar şubelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. PTT şubeleri ve kargo hizmeti 15 Nisan tarihinden itibaren başlayacak. İşte, detaylar...

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

PTT şubeleri ve kargo hizmetleri bayram tatili nedeniyle 9 Haziran saat 13.00'da kapanmıştı. Şubelerin açılış tarihi ise 15 Haziran olarak açıklandı.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

PTT resmi tatiller haricinde kalan günlerde hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında çalışmaktadır.