16 Mart 2024 03:26 - Güncelleme : 16 Mart 2024 03:33

Kargo gönderisi yapacak olanlar, Cumartesi günleri PTT'nin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, PTT kargo Cumartesi günleri açık mı, kapalı mı? PTT hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? İşte, PTT Kargo'nun Cumartesi günleri hizmet durumu...

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo'nun hafta sonu çalışma saatleri, vatandaşlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren PTT Kargo'nun, Cumartesi günleri de açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak, PTT'nin Cumartesi günleri çalışma şekli biraz farklı.

PTT KARGO CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI? PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT Kargo müdürlükleri, Cumartesi günleri de çalışmaktadır. Ancak, dağıtıma çıkarılan kargolar bulunmamaktadır. Cumartesi günleri PTT Kargo şubelerine giderek kargo teslimi yapılabilir veya alınabilir, ancak kargolar dağıtıma çıkmaz. PTT'nin merkez şubeleri dışında, Cumartesi ve Pazar günleri tüm PTT şubeleri kapalıdır. Ancak, belirli bölgelerdeki PTT şubeleri öğlen 13:30'a kadar hizmet verebilmektedir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

PTT şubeleri hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle molası ise 12:30 ile 13:30 saatleri arasında yapılmaktadır.