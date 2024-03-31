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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 19:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:16

Purplebixi kimdir? Yayıncı Bahadır Telci hayatı ve biyografisi

Gündemde yer alan isimlerden biri olan internet yayıncısı olan "Purplebixi" lakaplı Bahadır Telci'nin kim ve kaç yaşında olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Bahadır Telci 25 yaşındadır. İşte detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Purplebixi kimdir? Yayıncı Bahadır Telci hayatı ve biyografisi

Türkiye'nin en popüler yayıncılardan biri olan "Purplebixi" lakaplı Bahadır Telci'nin kaç yaşında ve nereli olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

BAHADIR TELCİ (PURPLEBIXI) KİMDİR?

Bahadır Telci 18 Eylül 1998 yılında doğmuştur. 25 yaşında olan Bahadır Telci aslen Erzurumludur. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü okumaktadır. 2018 yılından bu zamana kadar Twitch, YouTube, Kick platformlarında canlı yayın yapmıştır. Genel olarak siyaset ağırlıklı sohbet yayınları yapmaktadır. Bahadır Telci'nin X'de (eski adıyla Twitter) 326 bin takipçisi bulunmaktadır. 

Purplebixi kimdir? Yayıncı Bahadır Telci hayatı ve biyografisi - 1. Resim

 

Kaynak: TGRT Haber
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