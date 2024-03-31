Purplebixi kimdir? Yayıncı Bahadır Telci hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 19:05 - Güncelleme : 31 Mart 2024 19:16

Türkiye'nin en popüler yayıncılardan biri olan "Purplebixi" lakaplı Bahadır Telci'nin kaç yaşında ve nereli olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

BAHADIR TELCİ (PURPLEBIXI) KİMDİR?

Bahadır Telci 18 Eylül 1998 yılında doğmuştur. 25 yaşında olan Bahadır Telci aslen Erzurumludur. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü okumaktadır. 2018 yılından bu zamana kadar Twitch, YouTube, Kick platformlarında canlı yayın yapmıştır. Genel olarak siyaset ağırlıklı sohbet yayınları yapmaktadır. Bahadır Telci'nin X'de (eski adıyla Twitter) 326 bin takipçisi bulunmaktadır.